一名男網友日前和女友親熱到一半，突然有隻蟑螂爬上他的腿，嚇得當場把牠甩開，下一秒女友竟拿起拖鞋，「啪」一聲把蟑螂打死，原PO直喊「在那瞬間我知道以後要娶這個女孩！」網友看了都笑翻。

一名男網友在《Dcard》發文表示，日前和女友在床上親熱，他突然感覺腿上有個東西，一看竟是超大隻的蟑螂，嚇得當場用力甩開，沒想到女友竟迅速拿起拖鞋，「啪」一聲直接把蟑螂打死，然後用衛生紙包起來丟垃圾桶。

原PO表示，女友平時可愛又性感，沒想到這次意外看到她反差的一面，「在那瞬間我知道以後要娶這個女孩。」

許多網友都笑說「你可以嫁了」、「勇敢打蟑螂的女人我直接暈爛」、「當初想跟老婆廝守終生也是因為老婆完全不怕蟑螂。」

不少女網友也有類似經驗，「我也不怕蟑螂，第一次聽到男友看到蟑螂的少女尖叫，還有我解決掉蟑螂，男友投以崇拜的眼神」、「上次跟男友出去玩，民宿也有蟑螂，我用拖鞋解決，男友後來跟我說他當下覺得帥爆」、「我老公可能也是因為這樣跟我結婚的！」