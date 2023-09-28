演藝圈神仙夫妻趙又廷和高圓圓結婚9年，近年定居在北京，趙又廷日前上大陸綜藝節目，輸的人要被潑水，沒想到他對上自封是「高圓圓鐵粉」的男星秦霄賢，趙又廷一開始下馬威問：「想不想見嫂子？」令秦霄賢相當為難，最後還是硬著頭皮潑水，讓趙又廷在鏡頭前濕一片超狼狽，笑翻網友。

趙又廷最近上大陸綜藝節目《你好星期六》，碰上26歲男星秦霄賢，形成了高圓圓丈夫對上高圓圓鐵粉的逗趣畫面，趙又廷一開始還說：「老秦，你還想不想見你嫂子，就看你的表現了」，秦霄賢隨即表情尷尬，直言腦中一片空白，主持人則虧：「應該是一片『圓』吧？」

之後趙又廷表示不在意，大方讓秦霄賢潑水，秦霄賢也動作快狠準，潑完後還立刻躲起來，哀號問：「哥！我還能見嫂子嗎？」滿臉是水的趙又廷則拿出運動家精神，比出OK手勢，讓秦霄賢鬆了口氣，還對著鏡頭向女神致歉，崩潰喊：「對不起！高圓圓！」笑翻全場。

近日賈靜雯上《中餐廳7》與黃曉明、趙又廷談當爸媽後的經驗分享，賈靜雯說兩個和修杰楷所生的女兒「長得像她的，個性像爸爸；長得像爸爸的，個性卻像她。」黃曉明也忍不住說兒子長得像他，個性卻跟前妻Angelababy一樣，一旁的趙又廷則爆料：「兒子不是像媽媽嗎？那為什麼我女兒那麼像我」，賈靜雯也證實趙又廷的女兒跟他長得一模一樣，趙又廷接著嘆氣說：「我多麼希望她像她媽」。