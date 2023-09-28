自從13日香港公開賽首輪手傷退場，「羽球天后」戴資穎28日在杭州亞運羽球女團首戰宣告傷癒復出，儘管直落二贏球，面對年僅20歲且世界排名第131名的香港盧善恩，過程卻有點驚險，小戴賽後坦承，「儘管這場地沒太多側逆風，但我的控制確實不理想。」
戴資穎一開賽就被對方打出5比0，甚至一度以16比18落後，幸好她都能化解危機，順利連下兩局替中華隊贏下第1點，「除了控制不理想，我的失誤也有點多，才讓比數這麼接近，感覺也有點難打。」
「我的右手與肩膀的傷勢OK了，但我感覺還可以更OK，因為我不只在控制上，甚至移動上應該都可以做更好。」
提到今天的對手盧善恩，戴資穎說：「這個對手比較不常看到的單打，也比較陌生，所以我上場必須馬上適應她的打法，她出球有特色，我稍有遲疑就會被他抓到機會。」
上屆雅加達亞運拿下女單金牌的戴資穎，對於杭州亞運目標並沒想太多，就是照常訓練，「為了今天上午9點比賽，我也在早上5點多就起床了，因為我們必須7點就到場館了。」
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