烏茲別克媒體報導，首都塔什干（Tashkent）機場附近昨天深夜到今天凌晨發生強烈爆炸，有關當局說爆炸引發的火災導致多人受傷。

法新社報導，根據新聞網站Nova24引述目擊者的說法，爆炸發生在機場附近的海關倉庫，社群媒體上流傳的影片顯示，火焰和濃煙直竄夜空。

According to first reports, a large shipment of batteries for electric vehicles could the cause of tonight’s massive explosion at the airport in Tashkent, Uzbekistan pic.twitter.com/LzwAn25ObK — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023

衛生部表示，據報倉庫夜間發生「火災」，傷者已送醫，人數不詳。

衛生部在通訊平台Telegram上表示：「目前他們之中沒有任何人受到重傷。醫師們現在正提供一切必要的醫療援助。目前也對事故現場和周圍公寓因火災受傷的人員提供緊急醫護服務。」

烏茲別克是中亞前蘇聯加盟共和國中人口最多的國家，因設備破舊和不遵守安全標準而引發火災時有所聞。然而，如此規模的事故仍屬少見。

路透社報導，航班追蹤網站FlightRadar24資料顯示，塔什干國際機場（Tashkent International Airport）航班似乎正常起降。

格林威治時間昨天22時15分（台灣時間28日6時15分）有一項飛行通知指出，格林威治時間今天凌晨2時至7時（台灣時間28日上午10時至下午3時），機場跑道將關閉無法起降，但有一部分可供滑行，但沒有提供理由。

根據烏茲別克媒體Daryo.uz提供的社群媒體貼文，緊急事務部接獲通報說，位於塔什干謝爾蓋利區（Sergeli）一個倉庫發生強烈爆炸，引發火災。

貼文說，消防和救援人員及車輛已抵達現場滅火，還說目前尚不清楚火災造成的傷亡細節。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120928