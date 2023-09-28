女星關穎憑著甜美臉蛋與高挑身材出道，自2013年結婚生下1女2子後，淡出演藝圈將重心放在家庭，但她時常在社群分享生活日常；日前她突在社群上透露，最近暈眩症常發作，自己下飛機時不慎踩空，當場痛到爬不起來。

關穎27日突在IG限時動態上曬出一張她雙膝全是傷的照片，文中她表示，眼睛會因為「天黑忽亮忽暗造成眼花，暈眩症也常發作」，她提到，這次飛到上海回程時未與先生搭乘同班機，而她下機時人很多，大家都走得很慢「應該很擠很安全」。

怎料，她卻突然從登機梯直接摔到地面，「一瞬間不知道發生什麼事直接踩空，下一秒已經整個人趴在地上」，手提的東西也全都掉出來，讓她覺得超糗，不過當下她卻因膝蓋直接著地，痛到起不來，所幸一旁一對男女將她扶起，不斷關心她，甚至幫她將東西撿起來，讓她相當感激。

關穎透露自己下機不慎踩空慘摔。（圖／擷取自關穎IG ）

最後，她坦言「幸好只是擦傷沒有骨折，好險沒有傷到別人」而事後她還發出在上海餐廳的美食照開玩笑：「該不會就是這個讓我一度中風，所以摔了一大跤」。