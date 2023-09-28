旺旺中時舉辦的「2023第二屆旺旺中時房產金牌獎」於26日登場，永慶房屋今年再度囊括5大類別獎項，涵蓋服務、創新、CSR、ESG，過去兩年累積拿下10座金獎，獲獎數在業界當中脫穎而出，「台灣房仲第一品牌」實至名歸。

永慶房屋連續多年推出誠實服務，今年再度囊括5大類別獎項。(中時新聞網攝)

中國時報基於媒體職責，投入集團資源舉辦旺旺中時房產金牌獎，以公開公正的方式選出優秀的房產業者，特此表彰及感謝他們對台灣經濟的貢獻。本次評鑑大賞獎項共分為建設類、房仲類與代銷類3大項；而堅持落實「先誠實再成交」的永慶房屋，連2屆都拿到5項大獎肯定，包含永續指標傑出獎、社會責任傑出獎、服務品質傑出獎、科技創新傑出獎及榮譽品牌傑出獎，涵蓋了服務、創新、CSR、ESG，獲獎數在業界當中脫穎而出。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，永慶房屋能有這麼好的成績，關鍵在於永遠把消費者權益放在第一位，堅持落實「先誠實再成交」，讓客戶買賣屋都安心；且誠如永慶房屋董事長孫慶餘的呼籲，房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，這是永慶不變的堅持，也是對台灣房仲業的期許。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，誠如董事長孫慶餘的呼籲，房仲是良心事業，要為消費者權益嚴格把關，這是永慶不變的堅持，也是對台灣房仲業的期許。(中時新聞網攝)

黃俊傑指出，承襲這樣的理念，永慶房屋不斷以實際行動，促進房市資訊公開透明，也是最積極推動與支持「實價登錄政策」的房仲品牌，在各界的肯定下，全台店數突破1,600店、店數市佔率達4成，人數逾2.4萬人，一路發展為台灣最大房仲連鎖集團。

台灣房地產產業歷經數十年淬鍊，打造出深厚的品牌實力，也透過旺旺中時房產金牌獎的評選，重塑大眾對於住宅價值的定義。