《鋒燦傳媒》今（27）日公布最新民調，在2024總統大選若為三腳督的情況當中，民進黨參選人賴清德的支持度34.9%、民眾黨柯文哲20.8%、國民黨侯友宜則是16.8%。另外該民調也有針對最有可能退選的人進行調查，結果選民的態度讓人相當震驚。

鋒燦最新公布的民調當中，有提出「您認為賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘這4人，誰最有可能會退出競選？」的提問，結果顯示，有39.7%認為是鴻海創辦人郭台銘，認為柯文哲會退選的只占6.4%、覺得侯友宜最後可能退選占6.1%、賴清德最有可能退選則僅僅只占2.8%。

從該民調的詳細數據可以發現，政黨傾向國民黨的受訪者中，有50.8%的認為郭台銘最有可能退選；傾向民眾黨的更有52.7%抱持此想法；另傾向民進黨亦有50.4%持同樣態度。

上述民調採用「混合模式」，結合電話訪問與網路調查，電訪調查抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，依分層比例抽樣加尾數四碼隨機方式抽樣；網路調查則依據縣市別、性別特性所需之目標樣本數，從網路調查平台會員資料庫內，隨機抽選符合條件之會員進行邀請、並填寫問卷。

此民調電話訪問調查完成1202份有效樣本，網路調查完成1200份有效樣本，總計共完成2402份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2%。最後結果依內政部最新人口統計資料進行性別、年齡層、地區別、教育程度加權推估，以符合母體結構。經費來源為鋒燦傳媒股份有限公司。