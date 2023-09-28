智聯服務為系統整合商，主要聚焦於半導體產業的系統整合服務，智聯服務位於新竹，具備地理優勢，可就近服務半導體客戶，客戶涵蓋IC設計廠商、晶圓代工、封裝測試等。2023年隨著客戶朝向海外市場的開發，借重母公司宏碁集團的全球資源，提供客戶在地化的服務，首波鎖定市場為美國與日本。

除了半導體產業，智聯服務也將服務觸角伸向IT、OT及CT等領域，同時也尋求策略合作夥伴。

智聯服務1～8月份的營收為11.53億元，年增率為32.4％，上半年的稅後純益為0.39億元，年增69％。上半年每股稅後純益為1.98元，優於去年的1.35元。

為因應地緣政治風險及斷鏈危機，去年下半年起許多雲端服務業者（CSP）紛紛將目光轉向東南亞地區，帶動該地區對伺服器的強勁需求。智聯服務在半導體業及科技產業長期深耕，針對不同客戶的伺服器需求，從規劃到客戶服務，皆擁有完善的經驗。此次合作，智聯服務將於東南亞代理銷售Intel伺服器系列產品，包含Intel Server System M50FCP/M50CYP 系列專為資料密集型工作負載所設計的機架式伺服器解決方案，運算能力強大、內建加速器，且有高速I/O與記憶體頻寬，是資料密集型主流工作負載的理想選擇。