桃園市政府過去配合中央的亞洲．矽谷計畫，預計在機捷A19站旁興建亞洲矽谷創新研發中心（亞矽創），總預算49.89億元，經多次流標去年底發包，預計世客博結束後開工。不過市府發現，亞矽創規畫設計問題多，若要符合需求規格，預算將增至75億元，恐釀財務黑洞，故決定終止未動工的工程，將與廠商解約。市府已組成專案小組，通盤考量定位、財務及市場需求，調整開發方式。

亞矽創面積3.81公頃，原預算46.89億元，由桃園航空城公司自籌資金辦理，本來打算2020年動工，因物價上漲及缺工料問題數度廢標或流標，導致招標過程延宕，市府去年追加預算達49.89億元，於去年底發包，動工期程較原規畫延遲逾2年。

亞矽創採南軟模式開發，規畫新建地下2層、地上8層及18層的雙塔建物「服務中心棟」與「研發中心棟」，提供總部創新研發、人才交流培育、商務會議服務等功能，並導入公益服務設施，目標打造為發展5G、AIoT人工智慧物聯網等產業的重要創業基地。

桃園市長張善政上任後檢視此計畫就說要全面檢討，近日傳出市府將與亞矽創得標廠商解約，引起地方熱議。對此，市府證實，將調整原開發方式，終止未動工的工程，將與廠商解約，若廠商有進行中工作項目例如地質探勘或設計圖等，會支付對應費用。

桃園航空城公司指出，張善政檢視後發現，停車空間僅有373格汽車位嚴重不足，無法滿足青埔交通移動及實際使用需求；智慧建築不夠智能化，缺乏節能減碳規畫與國際A級商辦規格；中央空調系統未完善，缺乏智慧節能對接設備；辦公環境更是沒任何內裝，僅預留管線，完全未考量將來物業管理問題。

航空城公司與市府評估整體變更設計，將原案與優化方案做差異分析後發現，若要蓋出符合需求的規格，預算將增至75億元，主要為發包工程費及間接追加費用19.275億元、完善整體智慧化系統估9億元。值得關注的是，此案每年貸款利息還款金額將超過1億元，若納入房屋稅、地價稅等，投資回報年限將超過50年。

「無論看工程或財務面，都找不到理由執行原計畫！」市府人士透露，若不增加預算，恐蓋出不堪用建築，他強調，終止原計畫與政治立場無關，是不得不的決定，若不斷然處置，亞矽創將成為未來50年市府難以承受的財務黑洞。

據了解，亞矽創計畫不變，只是要透過更專業的評估調整開發方式，結合周邊資源發揮最大開發效益。市府人士也說，雖仍要支付廠商前期投入相關費用，金額仍在與廠商討論中，但還是要面對，過去調查探勘或設計研究都仍是可參酌資源，會作為未來廠商繼續投入的基礎。

市府已組成專案小組，由張善政主持，邀經發局、地政局、都發局、觀旅局參與，通盤評估亞矽創定位、財務及市場需求，要確保符合桃園未來產業發展方向，不讓資產變負債。

據悉，目前市府評估2大方案，首先是縮減大樓量體，在借貸金額額度內完成完整大樓，接著是中止原設計方案，結合鄰近區域土地引進民間資金，以公私合作方式開發。未來以A19站全區開發為方向，盼帶動地方經濟與產業發展。