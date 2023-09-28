24歲台灣男星董又霖，2017年參加大陸選秀節目《偶像練習生》打開知名度，曾於2019年與大陸女星金晨被拍到當街擁吻，豈料僅短短5天便分手，讓網友感到相當錯愕，最近有媒體拍到董又霖夜會五位美女，在酒吧門口調情，見他艷福不淺被網友笑虧：「翻版羅志祥。」

綜合陸媒報導，董又霖帶一位美女去吃飯，吃完飯後和美女去酒吧，在酒吧待到凌晨五點多，董又霖和另外四位美女出酒吧門口「調情」，其中一位幫董又霖調整口罩，一位摟他的肩靠在他的胸前，一位也靠了一下他的肩，最後董又霖把四位正妹載回家。

消息曝光後，網友們紛紛留言表示：「那麼會管理羅志祥來看了都得喊你大哥」、「可能是回家一起玩斗地主的」、「羅志祥：我叫你一聲哥」、「這個一直都不缺美女」、「這個名字好熟悉是有一次當主持人鬧出烏龍還是笑話的那個？」、「他挺厲害的，好像塌了不只一次，但資源就是還不錯」

董又霖2017年於陸綜《偶像練習生》出道，他的家世背景亦十分強大，竟是成龍姪子，與金晨因為《超新星全運會》、《天天向上》結緣，2019年被拍到牽手逛大街，戀情曝光後，金晨在IG上打破沉默發文：「你滿意了嗎？」疑似回應緋聞，男方也在8日於貼文下方留言：「尊重你的選擇，祝好。」

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