據美國之音報導，美國財政部當地時間27日宣佈，對位於伊朗、中華人民共和國、香港、土耳其和阿拉伯聯合大公國的五家實體和兩名個人實施制裁，他們被控參與為伊朗的自殺式無人機採購敏感零件。

美國財政部說，這個跨國採購網路提供了運輸和金融交易方面的便利，支持伊朗採購伺服電機，這是伊朗「見證者」(Shahed)系列無人機的關鍵零件。財政部說，伊朗一直向俄羅斯提供「見證者-136」無人機，支持俄羅斯對烏克蘭的非法入侵，在最近被烏克蘭擊落的一架俄羅斯操作的「見證者-136」無人機殘骸中發現的一部伺服電機，就是由這次被制裁的跨國採購網路採購的。

報導稱，這次被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)指定為制裁對象的公司和個人包括：總部在香港的香港華邁電子模型有限公司(Hongkong Himark Electron Model Limited，音譯)及其位於中華人民共和國的公司官員樊陽((Fan Yang音譯)。該公司被指為同被制裁的伊朗開拓者電子薩菲赫公司(PESC)履行了價值超過1百萬美元的伺服電機訂單，樊陽是這些銷售的代表。

美國財政部說，樊陽向PESC出售了幾千台伺服電機並採取了偽造收據等手段以混淆最終用戶是伊朗的事實。財政部還說，樊陽與這家香港公司還向也門的胡塞武裝組織提供了價值超過10萬美元的伺服電機。

美國財政部負責反恐和金融情報事務的副部長布萊恩·E·納爾遜(Brian E. Nelson)在聲明中說，「伊朗製造的無人航空載具繼續是俄羅斯攻擊烏克蘭的一個關鍵工具。」

自從2022年9月以來，美國財政部外國資產控制辦公室已經針對伊朗的無人機項目做出了9輪指定。上星期二，該機構宣佈將涉及伊朗研發無人機和軍用飛機項目的位於中國、俄羅斯和土耳其境內的七名個人和四家公司指定為制裁對象。星期二，中國商務部發言人對此回應說：「中方對此堅決反對。」

這位發言人還說：「美方濫用單邊制裁和長臂管轄的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益。美方應立即停止對中國企業和個人的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。」

按照美國的制裁規定，27日被指定的實體與個人在美國的所有財產都將被封禁，美國人員被禁止與他們進行交易。此外，與被指定的個人或實體從事某些交易的人員也有可能面臨制裁。而且任何在知情的情況下幫助被指定的實體和個人進行重大交易或為其提供重要金融服務的外國金融機構也有可能受到美國制裁。