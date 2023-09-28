不只女性有更年期，男性年過40歲就會面對更年期的問題，泌尿科醫師表示，其實只要吃對食物，日常生活中就能強精健體，主要有4大類食物，包括生蠔與牡蠣、黑巧克力、菠菜、香蕉。其中，超商就買得到的香蕉因富含維生素，可保證精子的活動力，也讓男性能如己所願的控制射精。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，隨著更年期到來，男性的體態、性功能也會逐漸下降，但日常生活中有4種食物能讓男性回春，分別為生蠔與牡蠣、黑巧克與杏仁、菠菜、香蕉。

1. 生蠔、牡蠣：食物中有豐富的鋅，鋅參與睪固酮及精的製造，缺乏鋅會不利男性性表現，也會導致精蟲數量減少。

2. 黑巧克力、杏仁：富含精胺酸，精胺酸是精漿的重要原料，可讓男性有威武的床上表現。

3. 菠菜：是葉酸含量最豐富的蔬菜，葉酸是細胞分裂和DNA合成的必須營養素，能夠穩定讓生殖細胞分裂合成。

4. 香蕉：富含維生素A、維生素B1和維生素C，保證精子的活動力、存活率與繁殖力，也能在男性想發射時獲得一臂之力。

香蕉含有豐富的維生素B群，可以安定神經、增強體力，有助延長性愛時間。此外香蕉也富含色胺酸，能降低焦慮情緒，人一放鬆，漸漸就會被激發出性慾。