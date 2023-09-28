日本人以說話有禮貌聞名，政府部門更是言辭謹慎，但對日語不流利的外國人而言，這簡直是難上加難。由於居留在日本的外籍人士愈來愈多，日本政府於是推動「簡易日語」活動，希望公務員說話能夠化繁為簡。

日本經濟新聞報導，日本政府致力於推動讓非母語人士也能理解的「簡易日語」活動，明年度將根據地方政府的窗口業務製作培訓教材，希望打造一個外國人能夠獲得必要行政服務的環境。

所謂的「簡易日語」活動，就是替漢字標注發音，以及避免使用語意模糊的日語等。

這並非日本首次理解到「簡易日語」的重要性。1995年發生阪神大地震時，有許多受災的在日外國人因為沒辦法理解避難所等有關資訊，因此遭遇困難。

語言不僅在災難發生時很重要，日常生活也時常需要藉此傳播訊息。像是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，就有地方政府使用更簡單的語言，向非母語人士傳達防疫資訊。有時候為了避免感染，醫療機構沒辦法配置翻譯人員，就更令人意識到「簡易日語」的必要性。

新製作的培訓教材將納入許多政府窗口業務的實戰範例，教導公務員把較難的句子換句話說。例如「請在這裡填寫」，可以把較難的漢字「記入」，直接替換成「寫」。

告知對方「除了在留卡（居留證）以外，其他都不需要帶來」，也可以簡單替換成「請帶在留卡過來」。教材中預料會有許多類似範例與練習題。

推行這項活動背景是獲得居留資格的外國人日漸增加。日本前首相安倍晉三在2019年推動「特定技能」制度，放寬外國人赴日資格，希望透過外國勞動人力，解決日本勞動市場的人手不足問題。

日本的外國人居留人數，從2012年底的203萬人，暴增到2022年底的307萬人，創歷史新高。

由於許多地方單位人手不足，無法提供多語言服務，推行簡易日語活動的單位也在日漸增加。目前有約11萬名外籍人士居住的橫濱市，就正在嘗試用簡易的日語書寫宣傳刊物，以便向外國人提供資訊。

一名橫濱市官員說，「如果能翻譯成每一種外語就好了，但這很困難，而且還有些人是不懂英語的」。他表示，如果換成簡易日語，就不會出現翻譯正確或錯誤的問題，比起翻譯來說較為簡單，但確實需要時間來適應。（編輯：陳承功）1120928