國民黨總統參選人侯友宜日前於訪美期間，投書《外交事務》期刊（Foreign Affairs），主題為「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」。由於台灣面臨的國防安全威脅，外界關切兩岸戰力不平衡，身為總統參選人的侯友宜國防政策如何，備受矚目；侯在投書中則提出「全民防衛動員委員會」架構，並強調因軍事實力的差距，建構並維持有效的嚇阻是迫切的。前立委郭正亮直言，侯友宜調子出來了，且認知到加大實力的必要。

2024總統大選腳步接近，關鍵議題即為兩岸外交。身為最大在野黨─國民黨的總統參選人侯友宜日前於訪美期間，投書外媒Foreign affairs《外交事務期刊》，暢談其國防外交及兩岸政策，也是侯完整而非常重要的論述；但當時正逢國內爆發進口蛋爭議，相關內容未受到應有關注，或僅有片段呈現，《中時新聞網》經整理後採系列形式報導，讓國人深入了解重點內容有哪些。今為系列二。

侯友宜在投書中以擔任警政首長經歷為例，提到面對對手採取攻堅和防守很重要，過程中談判也至關重要，放大到兩岸關係來看，他不斷強調兩岸和平，主張增加兩岸對話，但也相信有實力才有和平。侯友宜強調，對於北京不排除武力統一的意圖，不會存有不切實際的期待，最重要的是加強台灣的國防軍備，嚇阻北京動武，因此，侯主張打造精銳的國軍、強化國際合作，增加嚇阻能力，保障台澎金馬安全。

侯友宜認為，台灣面臨的國防安全威脅，主要是兩岸軍事戰力的對比持續向北京傾斜，且差距不斷擴大，使國軍要嚇阻共軍與將共軍擋在台灣本島陸地之外的難度大幅增加。此外，共軍近年大量派遣機艦對我實施「灰色地帶」行為，這些軍事與準軍事作為，也使發生意外、引發各方始料未及之衝突的風險暴增。

「鑒於台灣與中國大陸軍事實力的差距，建構並維持有效的嚇阻是迫切的」。侯友宜表示，第一，台灣要能建構創新及不對稱戰力，以創新思維，有效運用台灣所能掌握的武器與技術，透過出敵不意手段，破壞資源相對豐沛的解放軍能力，提高發動戰爭的成本，降低其入侵意願，並持續盤點防衛所需，透過軍購強化力量。

二、台灣近年面臨無煙硝味的「灰色地帶」行為威脅，侯友宜直言，未來將責成相關單位結合國內資源，預先整理出共軍武力展示或「灰色地帶行為」升級情形的「預警系統」，並據以研擬各項應變計畫，因應北京的騷擾、滲透與挑釁。

三、侯友宜提出將由政府組織改造著手，持續提升民眾的全民國防意識，直接於行政院下，設立內閣層級之「全民防衛動員委員會」，並由行政院副院長兼任主任委員，真正做到涉及多個中央部會業務的全民防衛動員政策統合工作。

四、侯友宜強調要擴大與志同道合的夥伴合作，尤其持續深化與美國間各項交流與合作，包括增進雙邊情報交換、推動與美常態性聯合演訓等，增加「軍事互通性」，有助於事態發生時國軍與友軍的協調性。

侯友宜強調，台灣海峽目前沒戰爭，卻是衝突可能性急遽升高的不穩定現狀，嚇阻是台灣應對外部威脅的重要手段，也是他將持續強化的重點。不過侯友宜也指，保衛台灣的民主並非只靠軍事嚇阻，兩岸間對話也是避免危機、維繫和平穩定的重要方式。

針對侯友宜拋出「全民防衛動員委員會」架構，前立委郭正亮19日曾在政論節目《少康戰情室》中直言，侯友宜調子出來了，且相較於民進黨總統參選人賴清德只能喊備戰不求戰，沒有避戰策略，賴若持續搞下去兩岸將準備軍備競賽，而侯友宜就是要避免此情況發生，也認知到加大實力的必要。