接受國民黨徵召投入台中市第六選區立委選舉的市議員羅廷瑋，參選後積極推動跨政黨整合，除了先前與民眾黨市議員參選人許瑞宏、新住民黨麥玉珍主席共同舉辦捐血活動，昨（27）日晚間又與民眾黨提名的市議員林俊凱一同直播，先後合體民眾黨於2022年推出的2位台中市議員參選人，展現良好互動，足見民眾黨對羅廷瑋的參選理念與想法的支持態度明顯。

羅廷瑋表示，民主的國家社會應更寬容接納不同聲音，服務民眾應有更多元胸襟與廣闊視野，樂於意見交流、不分黨派的攜手推動具有正面力量的事情，才是民眾真正需要與樂見的，未來會承諾在立法院只要是利國利民的法案會跨政黨支持！

從基層里長起步的羅廷瑋，不是政治世家，他常說沒有背景的人更需要努力，並從基層出發並長期關注台中市中西東南區發展，與林俊凱、許瑞宏兩位民眾黨於2022年推出的2位新秀議員參選人互動良好，透過時常的對話交流，期待碰撞出更有利在地民眾的美好花火。