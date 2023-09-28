大陸一名全職太太於2022年10月向警方報案，稱自己遭「昔日朋友」勒索，給了對方幾十萬，她不知該如何解決，希望警方抓獲對方。不料警方將人逮捕到案後，發現此事並不單純，可能與婚外情相關。

據陸媒報導，今年40歲左右的張姓女子是全職太太，她表示，過去她需要處理家中的房產，因此結識了房仲周男。2人在處理過程中越來越熟悉，之後周男以家裡遭遇變故為由向張女借錢。張女出於同情將錢借出，前前後後共借了周男65萬，隨著金額越來越大，張女懷疑其中有詐，後悔不已，故向警方報案，希望周男能還回來這筆錢。

不料周男反駁張女說法，表示他是張女婚外情的對象，他們自2019年開始交往，但戀情維持不到1年就結束了。2人分手鬧翻後，張女不再借錢給周男，不料周男以張女的孩子、丈夫的生命威脅她繼續借錢，張女被逼無奈，斷斷續續借出34萬，直到2022年10月決定不再縱容周男，報警處理。

警方調查後發現周男所言屬實，而原先就有狂躁症、憂鬱症的周男在拿不到錢後跑去張女家大肆宣揚2人的關係，還在門口鬧自殺。法院判周男敲詐行為確定，對於周男主張自己是在憂鬱症的狀態下作案，表示不認可，認為其作案時精神狀態未見異常，未來周男可能須面臨10年以上的刑期。