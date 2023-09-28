隨著數位經濟在中德經貿占據越來越重要位置，兩國的「數位互信」議題也成為難以迴避議題。大陸復旦大學網路空間國際治理研究基地主任沈逸撰文表示，數位互信並不是盲目的，須避免對國家安全理由的泛化和濫用，中德雙方需要紮實推進兩國數位合作，實現兩國產業雙贏目標。

沈逸28日在大陸《環球時報》撰文指出，《大國數位互信系列—中德「數位互信」挑戰和對策》日前發佈，揭示了中德數位互信面臨的威脅與挑戰；同時指出，以務實的態度和長遠的眼光面對未來，增強數位互信，是解決挑戰與機遇的唯一路徑。中德數位互信是全球數位互信面臨挑戰與機遇的縮影，解決中德數位互信問題，將有助於化解全球數位互信危機、推進網路空間命運共同體。

文章稱，中國已經連續7年成為德國最大交易夥伴，德國連續48年蟬聯中國在歐最大交易夥伴地位。但在兩國經貿領域合作持續發展的同時，中德在數位技術領域的合作呈現出較典型的非對稱態勢。

文章表示，中國政府對德國數位技術、產品以及服務在中國市場的發展，遵循以事實為依據、以法律為準繩的科學且客觀的態度，給予符合WTO要求的市場待遇，也讓德國企業從中國市場獲得豐厚回報。德國政府對中國企業在德國市場的很多正常商業活動，從產品貿易、技術貿易，到投資行為，存在不同程度的認識偏差，泛化「國家安全」和所謂「意識形態威脅與挑戰」。

沈逸認為，數位互信並不是盲目的，而是在客觀承認意識形態等領域存在差異的同時，以公正客觀的態度，理性規制此類分歧和差異，將雙邊關係，以及對數位技術、產品和服務的規制，放置在科學、理性的軌道上，避免錯誤資訊、虛假資訊的誤導，避免對國家安全理由的泛化和濫用。

他直言，相比美國而言，德國並沒有特殊的全球霸權利益需要進行維護；此外，德國自身的發展，也可以從中國數位技術、產品和服務的應用中，獲得實質性的收益，5G領域中德的合作，已經體現出這種合作可能帶來的優勢與成果。

沈逸呼籲，希望有德國政治人物以足夠的政治智慧和政治勇氣，務實提升中德數位互信，扎實推進中德數位合作，讓德國自身因此能夠把握數位技術革命的契機，實現中德雙贏的產業目標，也讓德國自身實現更加穩健、扎實且有足夠韌性與安全的發展。