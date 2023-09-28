國民黨台北市中正、萬華立委參選人鍾小平今舉辦里鄰長後援會成立大會，國民黨主席朱立倫出席替鍾小平站台輔選。民進黨參選人吳沛憶批評，候選人勝選關鍵不是高層支持，不要選舉到了才抱佛腳，中正、萬華更沒有虧欠國民黨，不要每次都訴諸藍營大旗，要求支持者回歸，選舉仍要看候選人努力跟表現。

吳沛憶今上午先後到青年路、國興市場掃街拜票，針對朱立倫替鍾小平站台輔選，她表示，任何候選人要在選舉勝出，關鍵不是來自高層的支持，而是基層支持，呼籲候選人平時認真服務、勤走基層，議會開會也要出席，不是選舉到了才臨時抱佛腳、找高層站台，如果平常沒努力，成效有限。

她強調，立委是單一席次，每位候選人都要爭取全民支持，如果一直把選區當成鐵票倉，已經是落伍的觀念，會被時代淘汰，中正、萬華沒有虧欠國民黨，不要每次都訴諸藍營大旗，支持者就要回歸，選舉仍看候選人努力跟表現，有沒有對得起在地民眾。