7、8月統一發票中獎獎號已於周一（25日）開出，另還有170多萬組雲端發票專屬獎，不過一名女網友表示，男友很排斥使用雲端發票載具，理由是刷載具的動作很娘，讓原PO好奇問，男生真的不太用載具嗎？貼文一出讓網友看傻「為啥刷載具很娘？」

原PO日前在Dcard透露，又到了對發票的日子，但男友說他沒有用載具的習慣，覺得結帳時拿手機出來刷條碼很尷尬，因此不願意刷載具，覺得這動作很娘。原PO感到很不解，家人朋友都有用載具，減少浪費紙張，想問大多數的男生真的都不用載具嗎？

原PO男友不用載具的理由曝光後，許多網友紛紛留言：「感覺滿跟不上時代的」、「娘這種形容大概要算是上個世代的產物了吧」、「刷載具超方便好嗎，如果有綁定行動支付的話嗶一次就過了，自動記帳+兌獎」、「用載具到目前為止每個月都有中發票」。

但也有另一派人分享不想刷載具的原因，「拿出手機麻煩+1」、「如果手上拿很多東西了，就不會再把手機拿出來掃」、「對於用現金交易的人，紙本發票會比較方便」。另有網友建議，「用載具鑰匙圈很順，還被問怎麼弄的」、「叫他買Apple Watch，手直接伸出來刷，很帥吧」、「不少人會把載具條碼印出來直接貼在常用的卡上面」。