美國賓州當局表示，一群搶匪在社群媒體號召同夥一同犯案，在費城數個地區沿途洗劫商家，把搶來的商品塞滿塑膠袋後逃逸，經過混亂的一夜，今天有數十人面臨刑事指控。

美聯社報導，警方說他們逮捕了至少52人。費城地方檢察官辦公室發言人盧珍（Jane Roh，音譯）表示，目前已對至少30人提出入室竊盜、偷竊等罪名，除了3人以外，其餘都是成年人。

費城一名員警日前隔著車窗開槍擊斃駕駛伊利薩瑞（Eddie Irizarry），民眾不滿法官裁決撤銷對這名員警提出的謀殺等指控，走上街頭舉行和平抗議。抗議活動結束後，有100多名搶匪昨晚快閃洗劫數十間商店，包括運動用品零售商Foot Locker、露露樂蒙（Lululemon）與蘋果（Apple）等。

At least 20 people have reportedly been arrested after videos show large crowds, many of them teens, breaking into and looting multiple retail stores across Philadelphia Tuesday night ⤵️ pic.twitter.com/otKLO2lIsy — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 27, 2023

This happened 5 minutes from the Liberty Bell and right down the street from where the founding fathers signed the Declaration of Independence in Philadelphia.



This is what liberalism has done to our country pic.twitter.com/GVt3ENzls1 — 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) September 27, 2023

法新社報導，抗議活動結束後約30分鐘，警方晚間8時左右開始接到緊急報案電話，通報有店家遭闖入搶劫。

代理警察局長史丹福（John Stanford）在記者會上說，洗劫商家的歹徒與抗議活動無關，這群人是「一群犯罪機會主義者」。

至少有18間國營的酒類專賣店遭闖入，促使賓州酒類管制委員會（Pennsylvania Liquor Control Board）今天關閉賓州48個零售點，以及郊區切爾滕納姆鎮（Cheltenham）1間商店。酒類管制委員會發言人凱利（Shawn Kelly）說，昨晚沒有員工受傷，但「有些人受到震撼，這是可以理解的」。

社群媒體流傳的影片顯示，身穿連帽衫的蒙面歹徒拿著商品跑出露露樂蒙商店，警方逮捕其中數人，並在人行道上制伏他們。在購物中心一家運動用品店拍到的照片顯示，服裝人形模特兒與球鞋散落在走道上。

費城發生的搶劫與暴亂事件，從市中心一路蔓延到東北部與西部，展示窗被砸碎、店面遮棚破損。警方表示，費城東北部一處停車場有數輛汽車失竊。其中一輛在今天下午尋獲。

代理警察局長史丹福說，這些搶匪似乎在社群媒體上組織行動。警方正在調查「可能有一支由多輛不同車輛組成的車隊，從一個地點開到另一個地點」。社群媒體上的影片顯示，歹徒在購物中心停車場的車外閒晃，似乎在向另一輛車指路。

民主黨籍的費城市長肯尼（Jim Kenney）說，「我們的城市不能，且不會容忍這種具破壞性的非法行為」，稱這是「令人厭惡的機會犯罪活動」。

這類被戲稱為「零元購」（zero dollar shopping）的偷盜搶劫事件，近年來在美國社會愈趨盛行，美國大型零售商達吉特（Target）26日宣布，由於偷盜搶導致財務嚴重損失、人員安全堪憂，將關閉9間店面。除紐約、西雅圖等城市外，舊金山灣區有3間店面受波及，占全美1/3。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120928