美國賓州當局表示，一群搶匪在社群媒體號召同夥一同犯案，在費城數個地區沿途洗劫商家，把搶來的商品塞滿塑膠袋後逃逸，經過混亂的一夜，今天有數十人面臨刑事指控。
美聯社報導，警方說他們逮捕了至少52人。費城地方檢察官辦公室發言人盧珍（Jane Roh，音譯）表示，目前已對至少30人提出入室竊盜、偷竊等罪名，除了3人以外，其餘都是成年人。
費城一名員警日前隔著車窗開槍擊斃駕駛伊利薩瑞（Eddie Irizarry），民眾不滿法官裁決撤銷對這名員警提出的謀殺等指控，走上街頭舉行和平抗議。抗議活動結束後，有100多名搶匪昨晚快閃洗劫數十間商店，包括運動用品零售商Foot Locker、露露樂蒙（Lululemon）與蘋果（Apple）等。
法新社報導，抗議活動結束後約30分鐘，警方晚間8時左右開始接到緊急報案電話，通報有店家遭闖入搶劫。
代理警察局長史丹福（John Stanford）在記者會上說，洗劫商家的歹徒與抗議活動無關，這群人是「一群犯罪機會主義者」。
至少有18間國營的酒類專賣店遭闖入，促使賓州酒類管制委員會（Pennsylvania Liquor Control Board）今天關閉賓州48個零售點，以及郊區切爾滕納姆鎮（Cheltenham）1間商店。酒類管制委員會發言人凱利（Shawn Kelly）說，昨晚沒有員工受傷，但「有些人受到震撼，這是可以理解的」。
社群媒體流傳的影片顯示，身穿連帽衫的蒙面歹徒拿著商品跑出露露樂蒙商店，警方逮捕其中數人，並在人行道上制伏他們。在購物中心一家運動用品店拍到的照片顯示，服裝人形模特兒與球鞋散落在走道上。
費城發生的搶劫與暴亂事件，從市中心一路蔓延到東北部與西部，展示窗被砸碎、店面遮棚破損。警方表示，費城東北部一處停車場有數輛汽車失竊。其中一輛在今天下午尋獲。
代理警察局長史丹福說，這些搶匪似乎在社群媒體上組織行動。警方正在調查「可能有一支由多輛不同車輛組成的車隊，從一個地點開到另一個地點」。社群媒體上的影片顯示，歹徒在購物中心停車場的車外閒晃，似乎在向另一輛車指路。
民主黨籍的費城市長肯尼（Jim Kenney）說，「我們的城市不能，且不會容忍這種具破壞性的非法行為」，稱這是「令人厭惡的機會犯罪活動」。
這類被戲稱為「零元購」（zero dollar shopping）的偷盜搶劫事件，近年來在美國社會愈趨盛行，美國大型零售商達吉特（Target）26日宣布，由於偷盜搶導致財務嚴重損失、人員安全堪憂，將關閉9間店面。除紐約、西雅圖等城市外，舊金山灣區有3間店面受波及，占全美1/3。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120928
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。