「一滴精十滴血」，許多男性對於自慰有迷思，認為自慰會降低精子數量、導致性功能障礙或影響精神健康，甚至對身體健康造成危害。對此，好幸福泌尿科診所醫師高銘鴻指出，自慰是一種正常的性行為，適度自慰可緩解壓力，提高睡眠品質，並有助於性器官的健康。

許多人會選擇自慰，解決性慾，但有部分人以為自慰會精盡人亡，高銘鴻指出，男性對於自慰常有三大迷思，影響身體健康、性功能及單身的男性才需要自慰。適度的自慰不會對男性的生育能力造成負面影響，也不會導致性功能障礙或心理健康問題。

何謂適度？高銘鴻解釋，其實沒有一個放諸四海皆準的次數，如果真的打手槍打到覺得累了，甚至出現頭痛狀況，就代表真的需要休息。「1天3次到3天1次都算正常，只要不要影響生活的步調即可。」

另有人認為自慰會讓生殖器尺寸縮水或導致陽痿、早洩，高鴻銘澄清，生殖器尺寸多半是由遺傳因素決定，不會因為自慰次數多寡而讓生殖器變大或變小，而且適度自慰有助男性勃起，因可讓海綿體充血，定期射精也能避免攝護腺結石。反而是過度自慰，極可能造成性行為時的壓力，導致陽痿或早洩。

至於沒有性伴侶的人才需要自慰？高銘鴻說，有人認為自慰是一種孤獨的行為，會對人際關係產生負面影響。雖說自慰是私人的行為，但它並不一定與性伴侶關係互斥。

高銘鴻強調，事實上，夫妻或伴侶之間的開放溝通和理解，可以使自慰成為一種增進性生活的方式。研究也指出，夫妻中的開放對話和理解對於性滿意度和關係穩定性非常重要。只要它不損害伴侶關係，自慰是一種正常的性行為，但前提是要和伴侶好好溝通。