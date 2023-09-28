美國共和黨總統參選人今天將舉行第2場初選辯論，希望把焦點從前總統川普轉移到他們身上，民調領先的川普則再次缺席，要以自己的競選活動，搶盡辯論會的風頭。

法新社報導，77歲的川普8月就宣布不會參加辯論，因為他遙遙領先挑戰者，沒必要浪費時間在他們身上，他今天將前往戰場州密西根州，與汽車業工人見面。

這位民粹主義的房地產大亨深陷數起刑事官司，從不當處理國家機密到密謀推翻2020年選舉等，昨天紐約法官還裁定，他與他的兒子艾瑞克（Eric）和小唐納（Don Jr）多年浮報「川普集團」（Trump Organization）價值，構成欺詐。

然而，在密西根州的活動中，川普將試圖宣揚他腳踏實地、貼近基層的訊息。

汽車業正陷入混亂，總統拜登昨天才在密西根州和罷工的工會成員見面，力挺汽車業者調薪40%的訴求，說他們收入理應「多更多」。川普今天預計將在一家非工會成員的工廠發表演說。

聯合汽車工會這個月15日開始罷工，鑒於明年大選可能再度看到拜登和川普對決戲碼，這場罷工日益成為政治焦點。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120928