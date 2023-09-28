半導體產業是否落底，設備廠訂單透出端倪。天風國際證券分析師郭明錤表示，最新調查指出，艾司摩爾（ASML）明年極紫外光（EUV）設備出貨預測下修約20％至30％，主因是蘋果、高通、英特爾、三星對3奈米需求低於預期。而近期iPhone 15 Pro系列過熱問題，認為與台積電3奈米無關。

郭明錤指出，蘋果今年的MacBook與iPad出貨量分別衰退約30%、22%，降至1700萬台與4800萬台，主因是在家工作（WFH）需求結束以及用戶對新規格（Apple Silicon 和 Mini-LED）的吸引力下降。

展望2024年，他認為，蘋果MacBook與iPad欠缺成長動能，因此對3奈米需求低於預期。

另外，由於華為將停止採購高通晶片，加上三星提升Exynos 2400晶片滲透率，高通明年的3奈米晶片需求預計也會低於預期。

郭明錤預估，三星第二代3奈米製程3GAP與英特爾的20A製程（相當台積電3奈米）產品需求也偏低，三星、美光、SK海力士最快在2025年至2027年，才會有記憶體擴產計畫。

在市場需求疲弱之下，據他最新調查，艾司摩爾明年極紫外光（EUV）設備出貨預測下修約20％至30％。

郭明錤認為，目前市場共識為半導體產業將在今年下半年落底，但需密切觀察觸底時間會否延後至明年上半年或明年第二季。