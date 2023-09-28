一名女網友分享，今年4月房東調漲電費，她每個月房租加上水電費，約是7000元左右，但這個月光是電費就高達4395元，加上房租共要繳9895元，讓她覺得很怪，詢問房東，對方也不清楚狀況，只說他可以幫忙負擔1000元，讓網友們驚呼，房東超怪，重點應該是要快點找出問題，不是房東偷灌水用電度數，就是電表壞了。

一名女網友近日在Dcard上分享，去年5月搬到現在的租屋處，今年4月房東調漲電費，從一度5元漲到一度5.5元，平均她每個月的房租加水電費等雜支約7000元左右，但這個月她收到房東收款訊息卻傻眼，因為總金額竟然高達9895元。

從原PO分享的截圖中可見，房東傳訊息說，這個月的用電度數為799度，乘以5.5等於4395元，加上房租4900元、水費300元、洗機200元及垃圾處理費100元，這個月總共要繳9895元，比起之前的7000元，足足多了2000元以上。

女網友表示，她看到驚人的電費立刻向房東反映，並表示2個月的電費落差太大，明明就沒有新電器，並要求房東出示電費帳單，但對方卻不願意，只說可能原PO習慣開門吹冷氣導致電費飆漲，接著又突然說他可以幫忙負擔1000元的電費，因此原PO只要匯8895元就好，讓她聽了覺得很怪。

貼文引起網友討論，「為什麼房東願意幫忙負擔1000元？這超怪，應該要找出問題」、「799度比三層透天用的電還要多，而且你這還是一個月的」、「$4395是我六個月的電費，這有點怪」、「快請人檢查電表」。