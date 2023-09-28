LINE推播面。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

以邁向智慧港口為目標，港務公司已於各商港佈設大量的海氣象監測設備，蒐集各式各樣的資料流，以網頁圖表方式快速呈現相關數據，並與交通部運輸研究所合作研究，提升海氣象監測設備監測頻率、精進數據及成果展示，提供港務人員進行相關決策，如有超過告警門檻值時，還可透過Line聊天機器人推播告警資訊。

全球海上航運的重要港口，近年來都藉由資訊與通訊科技（Information and Communication Technology，ICT）的技術發展智慧港口，期望船舶能夠像自動駕駛的汽車一般，達到自動進出港、停泊與裝卸貨的目標，而海氣象觀測與預測資訊提供就成相當重要的一環，尤其現今的船舶大型化趨勢，港埠營運單位必須精準掌握各項海氣象資訊，船舶才能順利且安全進出港。

港務公司於2017年起與交通部運輸研究所合作，於各國際商港、布袋及澎湖港區佈放海氣象監測設備，截至今年9月中旬，已建置海氣象監測設備計有風速計26站、能見度12站、潮位計21站、波流儀23站、港內靜穩度18站，另靜穩度站持續建置中，安平、布袋及澎湖可望於明年布設完成，藉由各項監測設備設置，可蒐集即時波浪、潮汐、海流、風速、能見度、靜穩度等資訊，並將資料整合至海氣象資訊系統，於國際網路上展現。

港務公司與交通部運輸研究所合作開發海氣象資訊系統，藉由ICT將所有資訊收整於地理資訊系統，透過視覺化的地圖介面，可瀏覽各測站海氣象觀測值外，也可透過該系統網頁上申請帳號註冊後，在系統自動監測各項數據，如有超過告警門檻值時，即可透過通訊軟體Line聊天機器人推播告警資訊。

今年為提供更友善與客製化的資訊，港務公司進行系統功能優化與版面美化更新，能讓相關人員更直觀使用並了解港口的海氣象並輔助決策資訊，以提升港埠營運效率與提高船舶航行安全。