今天是教師節，台北市教育局宣布，教師工作日益繁重，加上物價持續上漲，為了感謝第一線教育人員專業貢獻與付出，台北市長蔣萬安指示原本600元的敬師獎勵金提高到2000元，並編入113年預算，盼議會支持，明年實施。

教育局表示，台北市重視教育品質及發展，提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作，除了增加2024年教育發展基金預算，相較2023年預算增編44億元，是歷年最高，也回復高中教師控管員額、增加特教助理員服務時數自66萬小時提升至67萬小時、編列1億元補足代理教師全年薪資、降低幼兒園師生比3年內達成1：12等。

此外，教育局與台北市教師會合作，推出「台北揪i The Month For Teachers」專刊，邀集微風集團、臺北101、新光三越、福華大飯店、貳樓等百家企業、團體提供教師多項優惠及免費獨家好禮，贈送給本市辛苦的老師們，感謝教師們的辛勞。