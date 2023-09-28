中共中央政治局委員、外交部長王毅27日與匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）通電話。王毅表示，歐盟對中國電動車的反補貼調查可能擾亂全球汽車產業供應鏈；製造業提升要靠公平競爭，非保護主義。西亞爾托稱，反對與中國「脫鉤」，不支持歐盟採取任何不利於公平競爭與合作的舉措

根據中國外交部網站，王毅說，匈牙利是第一個與中國簽署共建「一帶一路」政府間合作文件的歐洲國家。在習近平主席和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）戰略引領下，中匈共建「一帶一路」成果豐碩，樹立了新型國際關係的良好典範。

王毅表示，中方歡迎匈方出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，願與匈方以此契機，增進互信與友誼，為中匈關係下一步發展作出新的戰略規畫，注入新的強勁動力。中方願與匈方一道，把匈塞鐵路專案建設好，共同打造中匈務實合作樣板。

王毅表示，歐盟對中國電動汽車採取反補貼調查有違國際貿易基本規則，很可能擾亂全球汽車產業鏈供應鏈。中方堅持走綠色、低碳、可持續發展道路，與歐盟發展方向完全一致。中歐是夥伴而不是對手。製造業的提升要靠公平競爭，而不是保護主義。

王毅強調，希望匈方繼續推動歐盟採取更為積極開放的對華合作政策，和中方共同踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，推動中歐關係健康穩定發展。

西亞爾托表示，匈中共建「一帶一路」合作取得重要成果，匈方從中獲益良多。匈方將積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，繼續深化匈中共建「一帶一路」合作，扎實推進匈塞鐵路建設，推動兩國關係進一步發展。

西亞爾托也強調，匈方強烈反對與中國「脫鉤」，希望歐中緊密合作，不支持歐盟採取任何不利於公平競爭與合作的舉措。匈方讚賞中方為歐洲實現和平作出的努力，希中方繼續為此發揮積極作用。