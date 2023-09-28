好地段可以聚財，若再加上食衣住行育樂一應俱全，且銀行、商圈四面環繞，那麼這樣的條件絕對就是買房置產的首選。位於苗栗頭份的新建案「信義L7」，因著便利的生活機能及親民房價，成為媲美台北信義區的瑰寶地，前景一片看好。

「信義L7」位於頭份中心點，緊鄰多間官股銀行，住戶早上通勤車程15分鐘內便可到達竹科，避免塞車的喧擾。(信義L7提供)

「信義L7」街區是知名銀行的匯集地，除了被土地銀行、第一銀行、台灣銀行和台灣企銀圍繞，更有元大銀行、兆豐銀行、華南銀行、日盛銀行、合作金庫。銀行匯集地可帶來繁榮的經濟景況，甚至吸引公股銀行進駐，證明此地即為財富聚集的優質地段。

除了知名銀行的進駐，日常採買娛樂也十分便利，包含熱鬧的尚順威秀、好吃好買的中正路商圈、放電奔跑的頭份運動公園及音樂公園，就連苗栗首座公營親子館也座落於此；大潤發步行5分鐘內即可到達，「為恭紀念醫院」亦在不遠處，無論是吃喝玩樂還是醫療資源，皆能在苗栗頭份舊城區這塊金融街寶地找得到。交通的部份，「信義L7」住戶早上通勤車程15分鐘內便可到達竹科，避免塞車的喧擾。

「信義L7」的室內外建材選用講究細節，在客戶看不到的微小之處也非常地注重。目前已取得智慧建築及銀級耐震標章，就算地震來襲也不怕，安全有保障。此外，本案搭配BWT德國倍世全棟淨水設備、Kronotex德國高能得思超耐磨木地板，並特別加強Panasonic室內門的耐用程度，裝有安全門扣，因此當地震來臨時會直接上鎖，避免物品掉落毀損或使人受傷；還有Panasonic防蟑廚具、韓國樂天流理臺及暖風機，提供最佳居住體驗。

公共設施規劃多元，包含健身房、健身魔鏡、交誼廳、會議室、閱覽室等等，靜享閱讀書籍的美好時光，亦可在公共空間與鄰居結識。「信義L7」位於頭份核心地段、鄰近竹科，且交通較重劃區便捷，價格卻相對親民，如此得天獨厚的環境資源，相信會是您最好的起家厝。