被視為裕隆集團70週年的重要里程碑「YES!LIFE 裕隆城」今日正式開幕，承襲嚴創辦人在新店工廠辦喜事宴請的傳統，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮特別乘坐納智捷電動車n7入場，帶著一雙兒女出席，邀請在地好朋友一起來到裕隆起家厝，熱鬧歡慶裕隆城的落成開幕，分享集團70周年的喜悅。

新北市長侯友宜也一同出席開幕儀式，嚴陳莉蓮表示，裕隆汽車從新店創設在地深耕70年，從製造台灣的國產汽車基地到成為新北市最大商場的裕隆城，集團帶動大新店的產業聚落升級與轉型，以新店為核心打造創新移動服務場域，成就永續宜居生活圈，展現集團70年繼往開來，持續開創台灣移動生活服務價值鏈的發展新局。

裕隆創辦人嚴慶齡 1953 年 9 月 10 日在新店大坪林創設裕隆汽車，正式開啟往後 70 年裕隆集團與在地共榮共好的序幕，每一台精心打造的裕隆汽車，都回應每一代台灣社會的需求和想望，第一輛國產吉普車、「青鳥」小轎車、速利、勝利等，在此地一一誕生，而新店作為集團的心臟，持續帶領裕隆繼續成長前進，為台灣汽車工業與移動生活做出貢獻。

嚴陳莉蓮表示， 70年前，公公嚴創辦人在這片土地上創建裕隆汽車，自此開啟了台灣汽車工業的發展。這裡是裕隆集團的”起家庴” ，是裕隆開始造車夢想的發源地，承載著裕隆從自主製造、自主研發，到自主品牌的造車發展脈絡，因此充滿感情，對新店鄉親充滿感激。裕隆城開幕，是新店也是裕隆集團嶄新的里程碑。裕隆城不只是一座商場，更是未來在地宜居生活圈的核心，是裕隆集團與在地永續發展、共好共榮的指標。

經過70年，裕隆從傳統製造廠發展成涵蓋智慧車輛、金融水平、紡織時尚、營建生活四大事業體、100多家公司的集團企業。過去裕隆新店工廠位址，已經發展成具永續發展理念的宜居生活圈，包含裕隆集團總部大樓與研發核心、MaaS汽車事業服務等重點事業體設立在此，還有裕隆捐贈認養七千多坪的綠湖公園。

全新開幕的「裕隆城」高達3.3萬坪，為新北最大的營業商場，結合B1-4F誠品生活亞洲最大旗艦店與6F、7F威秀進駐新店首家影城、商城，以及5F集團紡織轉型時尚生活事業，包含台元全新餐飲品牌TOK，以及Carnival 嘉裕、自創品牌ZMO、TY SELECT等服飾品牌同步進駐，全店超過250間優質品牌，共同實現食衣住行育樂一日生活圈。