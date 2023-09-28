大聯盟即將結束例行賽，各項選手成績將進入結算，日籍二刀流猛將大谷翔平儘管因傷提前結束賽季，但沒有其他選手能夠動搖在美聯全壘打榜中的領先地位，大谷翔平有望成首位奪下大聯盟全壘打王的日籍球員，若數據在天使隊內做出排名，大谷翔平目前是球隊的「11冠王」。

大谷翔平季中投球表現起伏，隨後在8月底被診斷右手韌帶受傷，未能連續2年達標162局規定投球局數，也被迫退出投手數據排行榜。但與天使陣中球員比較，大谷翔平的10勝仍是全隊最高，領先7勝的坎寧（Griffin Canning）和山多沃（Patrick Sandoval）。

相較投球表現，大谷翔平打擊成績更加突出，本季151支安打、8支三壘安打、44轟、95分打點、91次四壞保送、20次盜壘、3成04打擊率、4成12上壘率、6成54長打率和1.066攻擊指數等10個打擊項目，都名列天使陣中第一位。

綜觀整個美聯，大谷翔平的全壘打、四壞保送、上壘率、長打率及攻擊指數，也都分別領跑，打擊率則排第3，成績相當驚人。由於右肘接受手術，大谷翔平預計不會在下個球季擔任投手，讓人好奇專注在打擊層面的他，將會取得怎樣的表現？