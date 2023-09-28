55歲「荒謬大師」沈玉琳過去被封為通告王，近年又轉戰主持人，今年更入圍金鐘獎綜藝節目主持人，讓他形容是「祖墳冒青煙」才有的好運。他接受媒體專訪，更自曝其實出道多年，已經累積了4間上億豪宅房產，至於何時考慮退休？他回應退休後可能會無所事事生病，那種生活他並不樂見，要活就要動，不敢退休。

沈玉琳早年是電視節目製作人，曾製作《臺灣紅不讓》、《天天樂翻天》等招牌經典節目，收視率都相當好，後來他上《康熙來了》出名，更成為電視節目主持人，被問到累積了多少家產？據《三立新聞網》報導，他透露握有在大直、五股、內湖等4棟房產，還有3輛名車，總價上億起跳。

沈玉琳表示，自己雖然看來財富自由，但沒考慮過退休，已經習慣繁忙生活的他擔心一停下來就會衰老生病，平時沒事多動多健康，也會定期找專家檢查他身體狀況。而他今年和Melody主持《11點熱吵店》，首度入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，對此，沈玉琳當時開心表示：「早上媽媽打電話來說，我們家祖墳冒青煙，沒想到會是這個事」，笑說可以跟吳宗憲、胡瓜角逐這個獎項已經光宗耀祖。

而沈玉琳先前上節目《地球黃金線》透露自己愛車成癡，剛出社會時為了預算買過一輛中古車，沒想到前車主留下的味道怎麼都除不掉，慘痛經驗讓他從此不再買二手車，他搞笑說：「我就不喜歡別人用過的，我要All New。」