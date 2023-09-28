明天就是中秋節了，是象徵團圓的時節，許多人也趁著這個機會祈求轉運，命理老師楊登嵙特別歸納出中秋禁忌，呼籲民眾注意，而如果想要旺桃花、祈求好姻緣，可在西南方桃花位擺放紅線或開花植物，但切忌用假花或放著空瓶；此外，也能在家中擺放綠色植物、招攬貴氣，但千萬別擺設仙人掌等尖刺類植物。

楊登嵙表示，想要增添貴的民眾，可以趁著中秋節在家中擺盆好的綠色植物，其中又以桂花最好，可提升家中氣場，但注意不能使用像是尖刺類的仙人掌等植物，以免貴人不來。

此外，想要求桃花的民眾，今年桃花位在西南方，包括「喜星」、「桃花星」、「官星」等主宰人際關係、事業、異性緣，民眾可在此方位放置向月老求來的紅線，或是正在開花中的植物、粉紅色水晶等，可增加異性緣及人際關係，但注意千萬別放假花、大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

楊登嵙也說，中秋節要轉運，注意家中財位要光明，最好能安置一盞燈並在夜晚開啟，藉以照亮財位；另排煙要乾淨、大門不可見爐灶及客廳要整理乾淨，且大門口玄關的位置要通順、不能擺放雜亂物品或鞋子，可提升氣場。