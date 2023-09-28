普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲是鋼琴家陳毓襄的心靈旅記；今晚將和指揮家斯卡尼、北市交同台演出普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲。（張鎧乙攝）

陳毓襄形容，普三是她「養了一輩子」的曲子，每個階段彈，都能從中學習不同的智慧。（張鎧乙攝）

疫情間在一年內彈了9首鋼琴協奏曲的鋼琴家陳毓襄，或代打、或邀演，口袋裡一直都有許多協奏曲清單，但是有一首鋼琴協奏曲，是陳毓襄彈了一輩子、並且一直從中獲得新智慧的作品，就是普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲，將在今（28日）晚間與台北市立交響樂團同台演出。

陳毓襄表示，「普三」對她意義非凡，是她人生中第一首彈的鋼琴協奏曲，在12、13歲時就彈奏這首作品，後來又在2008年北京奧運時和北市交一起演奏，「這首作品是炫技作品，對觀眾而言聽起來既快速又精彩，寫法也很特別，普羅高菲夫其實是透過這首作品，挑戰鋼琴技巧的極限，並從中傳達俄國文化。」

陳毓襄表示，美學有多種樣貌，而俄國文化裡對她而言，其中有一種狂野之美，這些都透過普羅高菲夫的作曲技巧、再透過演奏呈現，十分不容易。

世人多理解陳毓襄為「旅美鋼琴家」，但很多人不知道，陳毓襄和1990年代的俄國有過一段淵源，曾在莫斯科居住過一段時間，她稱為她人生中的「莫斯科之年」。

陳毓襄回憶，90年代莫斯科的文化氛圍無比燦爛，「那是一種心靈、文化上的燦爛，到處都是菁英，詩作、文學是他們談天的話題，文化內涵很豐富，有一種『斯拉夫靈魂』的涵養。」

陳毓襄表示，當時的文化氣氛令她著迷，「我喜歡當時的每個角落，都帶有一種念舊的感覺，每戶人家家裡都有美麗的水晶餐具、古色古香的家俱，外面冰天雪地，但是內在的斯拉夫靈魂無比熱情，他們重視的不是外出吃喝玩樂，而是在自家的小餐桌上喝茶、喝伏特加談天相聚，心靈的豐富，才有豐富的音樂和文學作品出現。」

陳毓襄表示，她在贏得波哥雷里奇大賽首獎之後，有段時間每年固定到莫斯科大音樂廳、柴可夫斯廳輪流演奏，「當時的人們，身上沒有華美的衣服，而說出來的話語都是文學，那樣的生活實在美好。」而這段難忘的莫斯科日子，也成為了陳毓襄日後演奏的養分。

陳毓襄形容，普三是她「養了一輩子」的曲子，每個階段彈，都能從中學習不同的智慧，如同在寫心靈旅記。回憶恩師波哥雷里奇曾示範演奏這首作品，在部分樂段，波哥有如「貓捉老鼠」地指尖在鍵盤上瞬間移動，令她感到驚奇。

此外，波哥雷里奇也曾給陳毓襄音樂演奏上的指引，不在於經營外在表現，而是要鍛鍊演奏的聲音，「好的演奏自然會引導觀眾前來，觀眾不一定需要懂音樂，但一旦聽到真正好的音樂，他們會知道，內心會受到觸動，他們會依循這樣的感受而來。」

而這次合作的指揮家斯卡尼（Rico Sacanni），兩人也認識已久，如今總算有合作機會，勢必又會為這首作品增添不一樣的火花。演出將於9月28日在台北國家音樂廳登場。