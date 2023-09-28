擁有「千年一遇美女棋士」美名的黑嘉嘉，憑藉擁有仙氣外貌及精湛棋力，獲得不少粉絲關注，而她近年來除經常在社群分享圍棋知識以及生活外，她也跨足影視圈；如今本屆杭州亞運黑嘉嘉將睽違13年再度出戰，而她當年參賽廣州亞運的照片也被挖出。

黑嘉嘉本次杭州亞運被選入圍棋代表隊中，因此自去年起就開始積極備戰、集訓，她過去受訪時，曾透露亞運隊她來說「意義非凡」，很榮幸能夠再次參賽「我會盡全力，也期待和大家一起拿牌、創造新紀錄！」

然而，這其實她睽違13年再度參賽，2010年16歲的黑嘉嘉在廣州亞運曾與周俊勳組合搭檔，獲得男女混雙第4名，此外，她與謝依旻、張正平、王景怡也拿下女子團體銅牌，當年得獎青澀舊照如今也再度被翻出，當中可見黑嘉嘉留著斜劉海面對鏡頭開心舉起獎牌，模樣十分青澀、可愛。

黑嘉嘉在廣州亞運得獎的照片(左起黑嘉嘉、謝依旻、張正平、王景怡)。（圖／翻攝自黑嘉嘉臉書）

事實上，黑嘉嘉為台灣與澳洲混血，擁有台灣與澳大利亞雙重國籍，6歲就開始學圍棋的她，14歲時就決定走上職業圍棋道路，從此到世界各處征戰，目前為台灣棋院職業七段棋士，2016年踏入演藝圈，隨後登上大螢幕出演電影《消失的情人節》。