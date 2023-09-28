新北市板橋五權公園地下停車場上午舉行啟用典禮。圖/新北市政府提供

新北市板橋五權公園地下停車場28日上午舉行啟用典禮，副市長陳純敬致詞表示，五權公園地下停車場可提供350格小型車位及50格機車位，除導入智慧停管設備，因應未來電動車的成長並預留全場100%充電管線；該停車場將自明(29)日中午12時起至10月31日試營運，開放免費停車。

新北市板橋五權公園地下停車場上午舉行啟用典禮。圖/新北市政府提供

陳純敬指出，五權公園位於板橋、中和地區線形綠帶的中間點，周邊還有廣福公園、壽德公園及民德公園，是在線形綠帶中唯一具備籃球場、羽球場、體健設施、環形步道及地下停車場的公園，五權公園經重新改建後綠色面積增加8.6%、透水率增加12.8%，讓環境永續發展，更成為綠帶的新亮點。

交通局長鍾鳴時表示，五權公園地下停車場工程總經費約5.5億元，設計理念以「地景式建築」為概念出發，以挑空方式採集光線，打破過去停車場悶熱、陰暗的印象；停車場並設置汽車1處雙向出入口、機車一進一出入口，讓汽、機車進出不交織，提升車主停車安全。

此外，配合停車場興建，更新公園人行道、號誌、標誌及標線，並新設候車亭及YouBike公共自行車，讓五權公園周邊的生活機能再提升。

交通局表示，五權公園地下停車場共有350格汽車位及50格機車位，將自明(29)日中午12時起至10月31日試營運，開放免費停車，11月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票4,000元；機車臨停每次10元、月票300元，歡迎有停車需求的市民朋友多加利用。