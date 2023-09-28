捷克將採購24架F-35A，以取代「獅鷲」（Gripen）戰機。

就在布拉格設法提升戰力，好更容易與北約（NATO）盟國合作之際，捷克政府通過決議，要以65億美元（近2,100億台幣），向美國和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購24架F-35隱形戰機。

綜合外電27日報導，在這項採購專案中，其中約50億美元（約1,615億台幣）用來買F-35戰機，而另15億美元（近485億台幣）則用以支付基地升級等相關項目費用。不過，關於首架戰機的交付日期，則有不同的說法。

據路透報導，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）周三（27日）說，第一架戰機會在2029年交付，而其餘的將在2035年以前交付。至於美聯社則報導，費亞拉說，第一架F-35應該會在2031年交付，但布拉格並未就此進一步釐清。而捷克國防部證實這項交易，似乎意謂雙方討論了當地工業為F-35全球供應鏈有所貢獻，以抵銷相關花費的可能性。

至於洛馬則在聲明中說，很榮幸捷克選擇加入好幾個歐洲國家，成為全球F-35專案成員，進一步加強全球空中戰力和21 世紀安全。此外，它還指出，和捷克工業的合作關係將為研發、生產和維修帶來好處。洛馬並說，F-35在全歐洲與日俱增的存在，是北約威懾力強而有力的例證，並為北約和盟國的下一代空中戰力奠定了基礎。