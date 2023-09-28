新竹市東大路輪胎行今年6月15日發生8死縱火案，新竹地檢署在8月11日認定縱火的陳家么子陳彥翔，只因洗碗家務事與父母發生爭執，為發洩不滿情緒，就潑灑汽油，並點燃引起濃煙大火爆炸，斷絕2樓家人逃生機會，犯罪手法殘酷、泯滅天良、毫無人性，視人命如草芥，造成8人死亡的嚴重結果，且無教化可能，依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪起訴陳彥翔，並建請法院判處死刑。新竹地院一審判處死刑，褫奪公權終身。陳家兩名媳婦的家人聽到判決當庭痛哭。

新竹輪胎行縱火害6死！逆子一審判死，家屬悲泣：換不回女兒。(邱立雅攝)

陳家長媳的媽媽聽到判決後當庭大哭，「我女兒沒了，我女兒很孝順，再多錢換不回我女兒」。而次媳的姐姐們頻頻拭淚，擔心陳彥翔繼續上訴，哭著說「明天中秋節好冷清，一下少了四個人」。

起訴書指出，陳彥翔因在外欠債、經濟狀況不佳，平時常與父母起爭執，6月15日晚間又因洗碗等家務事與父母發生口角衝突，他憤而外出買了20公升汽油，分裝在4桶寶特瓶，返家後與父親發生激烈爭吵，就在住家1樓各處，包括頂高機工作區、門口旁機車及地板等處潑灑汽油。

家人見狀，趕緊撥打110報案，但陳彥翔仍未收手，還用打火機引燃衛生紙往汽油潑灑處投擲，瞬間引燃火勢並發出爆炸聲響，因火勢迅速延燒，人在1樓的陳彥翔妻子及母親趕緊衝上樓搶救幼子。

但火勢釀成大量濃煙與猛烈火勢，當場將陳彥翔母親、妹妹、妻兒等人嗆暈，隨後遭烈火燒灼死亡，8人遺體也因高溫燒融2樓臥室地板及1樓鋼梁、天花板，全數墜落至1樓，僅人在1樓的陳彥翔及父親倖免於難。警方獲報趕抵後，聞到陳彥翔身上散發汽油味，當場依放火罪準現行犯逮捕。

檢察官認為，陳彥翔涉犯放火燒燬住宅、殺害直系血親尊親屬、殺人和殺人未遂等重罪，其想要以縱火行為致屋內家人於死地的直接故意，非常明顯，危害公安及社會秩序既深且鉅，已達兩公約所稱情節最重大的犯罪。

且陳彥翔行凶動機、手段令人髮指，所為人神共憤，罪無可逭，惡性深重難改，已無教化可能，如不與社會永久隔離，未量處死刑，顯為輕縱，不但不足以還被害人公道，也不足以撫慰被害人失親之痛，為維護社會秩序及確保民眾生命安全，請求法院判處死刑，以昭炯戒。