國造潛艦「海鯤號」下水典禮！ 蔡英文親擲瓶：我們做到了 @ChinaTimes

首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）今天正式在高雄下水，總統蔡英文致詞強調，歷史將會記得這天，過去被視為不可能任務，但潛艦就在眼前，更是守護國家具體實踐，「各位，我們做到了」。

潛艦國造自民國109年11月開工，期間雖風雨不斷、但經過台船、海軍及友盟國家全力協助後終於開花結果，原型艦上午在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，正式命名為「海鯤軍艦（Narwhal）」、舷號為「711」，相較海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤為X型尾舵，台船董事長鄭文隆強調，「性能絕對優於現役潛艦」。

出席典禮人員，有國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國防部長邱國正、高雄市長陳其邁、台船董事長鄭文隆等人。

典禮現場，僅露出海鯤潛艦的艦艏，並以中華民國旗遮蓋魚雷管等機敏設施，同時除了播放原型艦縮時建造影片，也披露船模、潛航、爆震等實驗過程。

總統蔡英文致詞時第一句便強調，「歷史將會記得這一天」，蔡總統指出，過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但由台灣打造的潛艦就在眼前，「各位，我們做到了」；而潛艦是堅定守護國家的具體實踐，更是海軍發展不對稱戰力的戰略、戰術重要裝備，也是為國防自主劃下新的里程碑。

蔡總統在擲瓶儀式時也表示，「我滿懷喜悅為你命名與擲瓶，由衷祝福，並賦予你捍衛海疆、確保國安的神聖使命，我正式命名你為海鯤潛艦」。