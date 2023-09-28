承審川普涉密謀推翻2020總統大選結果的聯邦法官，今天駁回這位前美國總統要求她迴避此案的動議。

法新社報導，川普的律師團在本月稍早的法庭文件中主張，地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）因她過去的言論據稱顯現偏頗，應退出這次庭審。

楚坎在20頁的說明中，斷然否決這項動議。她指出：「法院從未採取辯方所認為的立場，即前『總統川普應該受到起訴和監禁』…且辯方未引用任何法庭說過這些話或類似話語的例證。」

楚坎表示，法官迴避案件的法律標準，是他們的「公正性可能會受到合理的懷疑」。她說：「『整體上』的記錄並不支持對法院公正性的合理懷疑。」

川普律師團根據楚坎對2021年1月6日美國國會大廈襲擊案參與者進行宣判所發表的聲明，要求楚坎迴避此案。

川普律師團指出：「楚坎法官可能真的打算給川普總統一個公平的審判，也相信她能如此做，但無論結果如何，她的公開聲明都不可避免地玷污了這些程序。」

楚坎將此案的開審時間訂於2024年3月4日，在2024共和黨總統初選民調領先的川普已拒稱有罪。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120928