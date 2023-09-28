酪梨是一種獨特的食物，對健康有許多益處。好日子診所醫師周孟翰就分享，它除了能降低壞膽固醇、減少體內發炎、穩定血糖外，對體重控制也很有幫助。並進一步盤點瘦身吃酪梨的3大好處，包括增加飽足感、減少腹部脂肪堆積及促進燃脂。不過，他也提醒，即便其富含許多營養，也不能每天狂吃，恐熱量爆表，建議每天攝取量大約落在半顆左右即可。

周孟翰在臉書專頁「好日子診所」撰文指出，從植物學角度來看，酪梨是由植物長出來的果實，所以屬於水果類；但由於其脂肪含量高，在營養學則歸類在油脂類。

而這樣的特質使酪梨擁有與眾不同的綿密柔滑口感，周孟翰說明，其含有豐富好油脂、維生素和礦物質，能降低壞膽固醇、減少體內發炎、穩定血糖等，更對體重控制很有幫助。

針對瘦身吃酪梨，周孟翰進一步介紹有3大好處。首先是增加飽足感，他指出，酪梨富含單元不飽和脂肪酸，屬於好油脂，且膳食纖維多、糖分含量又低，可提升並延長飽足感，避免餐與餐之間嘴饞的情況，也能縮小下一餐的食量，這和近年來在減重藥物界竄紅的瘦瘦筆的瘦身機轉很類似。

其次，吃酪梨能減少腹部脂肪堆積，周孟翰提到，國外研究發現，讓一群過重的受試者在每天吃相同總熱量的前提下，持續3個月每天都有吃酪梨的實驗組，對比沒吃酪梨組，腹部脂肪明顯減少的多。還有另項研究指出，每天攝取好油脂可預防脂肪集中堆積腹部。

最後，吃酪梨能促進燃脂，周孟翰說明，除了能增加運動過程中的燃脂效果，甚至可以讓運動時身體進入的燃脂模式，延續到結束運動後。而對沒有運動習慣的人來說，攝取好油脂也有提高餐後身體代謝率的效果。

不過，即便酪梨的好油有這麼多好處，周孟翰提醒，不能忘記油脂是所有營養裡熱量最高的，若每天狂吃不控制攝取量，肯定瘦不下體重還反會飆升。他建議，為避免熱量爆表，酪梨每天吃的量應大約落在半顆左右，並搭配正餐內容，特別是足夠蛋白質和各色蔬菜等原型食物，同時避開壞油多的油炸食物及高糖、高油的甜點糕餅。秉持這樣的飲食原則，就能使瘦身更順利。