馬來西亞藝人張詠華演出過大馬當地多部電影以及劇集，昨（27日）卻傳出他在爬山時突然昏倒，搶救後仍宣告不治，享年51歲。家人表示，張詠華去年發現有血管阻塞。醫師表示，猝死有7種可能的前兆，例如胸痛、冒冷汗等，但最可怕的是一半人在失去意識前毫無症狀。

根據《中國報》報導，張詠華兒子悲痛證實父親死訊，並在受訪時透露，父親是在27日傍晚5、6點時離世，死因需待報告出爐才能確定，他表示張詠華去年發現有血管阻塞，但「情況並不算太嚴重」，在進行手術後也有一直在吃藥。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書表示，猝死發生前可能的徵兆症狀有7種，包括胸痛、胸悶、胸口不適；呼吸喘又急促；全身無力、快暈倒的感覺；心悸；冒冷汗；頭暈、嘔心想吐。

而最後一種最讓人猝不及防，一半的病患在失去意識前是沒有症狀，因此平常要有良好的生活與飲食方式，注意與猝死相關的危險因子，例如包括家族有心血管病史、抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病、不太動的生活模式等。

洪暐傑表示，過去的研究發現，通常猝死是發生在徵兆出現後的1小時內，因此一旦有危險徵兆，要盡快就醫評估。至於應如何避免猝死？洪暐傑表示，最有效的方式就是要去除掉與猝死有關的危險因子，包括，控制膽固醇、血糖、血壓控制體重於標準範圍、戒菸、每周運動150分鐘以上、每日5蔬果。

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