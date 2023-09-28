新竹1名羅姓女子因未繳納交通違規罰鍰及未投保強制機車責任險因案併同舉發，積欠6萬 2000餘元，行政執行署新竹分署依法扣押其存款，但後來才知道，羅女1人撫養5個未成年小孩，最小的還不到1歲，立即為她專案處理，也集資攜帶物資到府慰問。

羅女因未繳納交通違規罰鍰及未投保強制機車責任險因案併同舉發，合計共滯欠6萬2000餘元，經交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站於今年初起陸續移送案件至分署執行。

分署依法扣押羅女2家金融機構8000餘元，羅女發現存款帳戶遭凍結，著急的與分署承辦人聯繫，告知所扣得之郵局存款為社會補助款項，是生活支出所必需。

羅女也說明，因要獨力扶養5個未成年小孩，最小的未滿1歲，無法找正常上下班的工作，只能打零工，每月薪水1萬多，銀行扣得款項雖然不多，卻是母子6人必要生活費用，請求分署撤銷對其銀行帳戶的凍結。

承辦人認為有必要調查，羅女背著未滿1歲的小孩，並牽著2歲多的孩子到本分署說明財產及生活狀況。承辦人發現羅女對因故無法從親人那裡取得辦理低收入戶需要的相關財產證明等資料，而無法申請低收入戶補助。5個小孩除年紀尚小需要照顧，有的也有身心疑慮需要羅女多費心。

承辦人聽完羅女之陳述，實在很想為如此弱勢又有心的當事人盡些心力。在徵得羅女同意後，承辦人除將此案通報新竹市政府社會安全網，盼市府社會處能介入關懷，獲得更多實質協助，亦將本案情況告知同事。

分署同仁得知此情後，自發性集結款項購買了嬰兒尿布、奶粉、玩偶及小孩衣物等，另外新竹分署分署長丁俊成在了解羅女狀況後，特別由首長特別費中撥用3000元購買所需物資，由承辦股一起送至羅女家。

承辦股同仁光提著尿布爬陡斜的樓梯就已滿身汗，何況羅女每日揹著幼兒上上下下，新竹分署大家熱血齊心幫忙，也希望能稍微緩減羅女負擔。新竹分署面對惡意脫產避稅義務人持續 祭出強力鐵腕執行手段，但面對弱勢義務人，亦發揮同理關懷。