綜藝界天王胡瓜被爆獨寵年僅20歲的「樂天女孩」熊霓，加上兩人過從甚密的行徑甚囂塵上，據悉讓正宮丁柔安頗不是滋味，對此，胡瓜暴怒回應此事，直指報導內容根本是子虛烏有，熊霓父親也表示不要把綜藝大哥提攜後輩的美意，反倒造成變成他們家中的困擾，如今，熊霓首次上《綜藝大集合》畫面也被挖出，玩遊戲時還被現場觀眾新娘抱，氣氛嗨到最高點。

熊霓去年首度上胡瓜主持的《綜藝大集合》，一登場就大秀精湛舞蹈，博得滿堂喝采，讓胡瓜開玩笑表示主持群要換新血，暗示籃籃的位置恐怕不保，眼見熊霓的火辣身材，更是忍不住笑虧得重新訂製服裝，當節目進行到「歡樂不倒翁合力版」單元，只見熊霓和參加的男同學手比愛心三秒鐘，合力完成任務，接著在主持人跟全場觀眾鼓譟下，由男同學以新娘抱之姿結束此回合，掀起節目一波高潮。

對於熊霓的表現，讓胡瓜大讚態度相當大方，也看好她未來的演藝事業，此影片至今吸引35萬人觀賞，網友紛紛留言：「熊霓第一次上節目效果就超好的啦」、「熊霓很活潑、效果十足，希望可以多多看到她」、「熊霓很活潑，希望可以多請她上節目」、「熊霓真的很棒，我果然沒看錯人，從一開始加入球團就覺得未來會紅」、「熊霓很大方，第一次上大集合就這麼轟動」。