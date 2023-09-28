張詠華驟逝李銘忠分享照片悼念。（摘自李銘忠臉書）

馬來西亞「最強綠葉」資深藝人張詠華（Sam哥）27日在柔佛爬山突然暈倒，送醫搶救後仍宣告不治，其兒子也證實張詠華在昨日傍晚逝世，享年51歲。

張詠華驟逝消息震驚大馬演藝圈，剛入圍金鐘獎視帝的李銘忠在臉書哀悼，表示2個星期前的晚上，一行人才一起聚餐，更新彼此近況，得知張詠華過得越來越好，還替他開心，沒想到竟接到噩耗，非常難過。

李銘忠哀悼全文：

哥，接到你永遠離開我們的消息，心裡真的很難過...

那晚才兩星期前我們大夥才一起聚餐，聊了很多大家的近況，知道你過得越來越好，當下真的替你開心，可是為什麼...

我們認識少說也有15年了，每一次見面都只能在片場，只要有你在現場氣氛一定會不一樣，喜歡你的幽默，敬佩你的認真，欣賞你的隨和，羨慕你的樂觀，知道大家的演藝生涯路走得不容易，生活很艱苦，但這些從來不曾在你臉上看出來，你總是帶著笑聲來工作，以你的獨特幽默感歡樂大家，給辛苦工作的大夥兒帶來一絲溫暖。喜歡跟你開玩笑，作弄你，逗你玩，因爲你一定會回應，也常被你表情讓我NG笑場，跟你一起工作真的很開心很自在，讓我忘了工作的壓力。

謝謝你為我們發光，為自己閃耀，認識你是我的福氣。你的笑容，對人誠懇的態度永遠會銘記在心，永遠懷念你。

哥，再見了，一路走好....