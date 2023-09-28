女星何妤玟3年前離婚後，重新找回自己，近日在節目暢談性事，提到曾交手過一位下面很壯觀的男性，想不到對方只顧自己爽，持久度還不佳，讓何妤玟感到失望。

何妤玟在節目《11點熱吵店》表示，恢復單身後，被一位男性友人欣賞個性直接、坦率，對方拍胸保證他絕對很大、很久、很強，堪稱「世間極品、頂規」，兩人吃過幾次飯後，何妤玟認為可以試試看，就抱持著「開盲盒」的心態把男方約來家裡。

何妤玟回憶當天的情況，「Bingo！真的大」，但男方脫完褲子後馬上躺床，完全沒有要服務的意思，「全部整場都是我在上面，他沒有動過」；何妤玟更加碼爆料，她坐上去後，男方露出受不了的表情，五分鐘以內就完事。

何妤玟事後替男方找理由，猜想他可能那天較疲累，所以再給彼此第二次機會，這次何妤玟脫衣服脫得比男方快，趕快躺好以免又被搶先，男方不得已只好趴上來，動了兩下突然喘氣，開始怪何妤玟家裡的冷氣不涼，起身便把冷氣調到20度，何妤玟還原當時情況：「他站起來暈了一下，就是要這樣扶一下，把冷氣調冷後，回來就軟掉了，再也沒辦法。」