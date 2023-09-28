消防員工作權益促進協會不滿政院未跟基層溝通，赴政院門外抗議，行政院派出災害防救辦公室參議、人事總處專委出面接受陳情，但皆未回應消促會是否能入內參與會議的訴求，雙方一度爆發衝突。（蔡雯如攝）

屏東明揚國際工廠惡火，行政院今將修改「公務人員協會法」和研議修正「消防法」，但消防員工作權益促進協會不滿政院未跟基層溝通，赴政院門外抗議，和政院行政院派出災害防救辦公室參議、人事總處專委出面接受陳情，但皆未回應消促會是否能入內參與會議的訴求，甚至要求發公文，消促會不滿上前理論，有人也甚至要闖入政院，一度爆發衝突。

消促會今提出三大訴求，分別是公安、要求修正消防法，對工廠管理權人加重刑事責任；職安、政院修改的消防法有疊床架屋一路，應修「公務人員安全及衛生防護辦法」立竿見影；工安、政院修改公務人員協會法，未保障勞動三權，要求實質組工會。

消促會抗議30分鐘後，政院代表才派出災害防救辦公室參議、人事總處專委，2人在警方包圍下出面接受陳情，但消促會不滿指，他們今年屏東殉職時就已跟災防辦溝通，當時對方直接走人，希望請可以決定事情的人出來，告訴他們能不能進入參與會議。

政院代表說，開會事情由行政院統一溝通，可能需要發函，需要有前置作業。對此，消促會怒吼稱「我們去流汗流血，還要發公文，忘記消防員啦」，要求2人進去詢問政院，但政院代表未回覆即離場，消促會不滿上前理論，甚至有人一度想闖進政院，被警方包圍。

多名消防員在警方包圍下，憤怒大喊「為什麼犧牲的總是我們，到底為什麼？」甚至有其中一名消防員哽咽表示，他就是在支援敬鵬大火的分隊，當時3名學長都死在大火中，每次聽到鈴響支援工廠火災都令他備感壓力，究竟要死多少民眾、消防員，政府才願意重視問題。

消促會人員後續決議靜坐10分鐘，等待政院出面回覆，否則將採取更激烈抗爭，隨後政院同意，讓消促會4名代表進入協商，表達完整陳述訴求。消促會說，希望政院完整看到訴求，不能再忍受任何一位消防員殉職，目前4位消防員公祭都還沒忘，希望政院不要那麼快忘記。