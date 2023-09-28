台鎔科技指出，依公共工程委員會對疫情警戒第三級期間可展延1/2工期函示，提出相關展延工期申請共294.5天，並依該案投資契約對展延工期所增加補償經費支出，進行估列方式與金額進行說明，概估最大補償為新台幣1億元，採對新竹縣政府所交付廢棄物處理費中折扣，後續最終單價將依實際執行情形及相關支出明細辦理。

由於新竹縣沒有焚化爐，每天250噸的民生垃圾，都要仰賴新竹市等地焚化爐處理，遇到焚化爐歲修，新竹縣每日家戶垃圾無法全部去化，新豐掩埋場愈積愈多！翰陽綠能參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，以解決新竹縣垃圾處理問題。因此，焚化爐興建進度引發各界關心，尤其新任新竹縣環保局長蕭宏杰在15日就職宣誓典禮表示將首重廢棄物處理與民眾信任感，該重大環保設施興建進度均可於新竹縣政府之環保局網站查詢，依112年8月公告之工程預定進度57.21%，而實際進度為57.38%，執行進度符合預期。

台鎔公司表示，翰陽科技綠能目前相關工程均依原計畫積極進行，依然符合既定的執行目標-預計113年第3季竣工，最快第四季試運轉，並無延期之情事，也無實際損失金額發生，且公司日前通過辦理銀行聯貸案，有充裕的資金用於支應BOO專案的建廠需求。依投資契約申請展延工期惟僅為廠商權利的主張，該BOO案完工營運後，不僅每年垃圾處理量能可達15.5萬公噸，還是一座可利用焚化熱能的再生能源發電廠，更將導入先進汙染防制技術，將是符合社會大眾期待對於環境友善的設施。