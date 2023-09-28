大井泵浦近年來積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合和AIoT應用，切入伺服器散熱循環系統。該公司在台灣有新北三芝廠、高雄路竹正義廠兩大生產基地，子公司蘇州廠則就近服務內地及拓展東協市場。因應外銷市場成長，高雄路竹環球廠已於5月典禮，預計2025年完工啟用，總投資金額約10億元。

上半年產品內外銷比重約為67：33，海外市場包括泰國、巴西、美國、柬埔寨、韓國、東協、愛爾蘭及越南等地。

大井泵浦今年前8月營收9.34億元，年減2.4％，上半年稅後淨利0.5億元，每股盈餘1.42元。