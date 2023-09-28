建築是有生命的！新濠建設從選地到規劃，融入自然生態、體現人文品味，催生雙北幸福生活的新聚落。

從大台北都會公園『新濠漾-台北、紐約、巴黎公園』到淡水紅樹林『馥人灣-一山、二樹、三水區』，再到板橋江翠『新濠一川、一閱、一匯』，新濠攜手國際團隊以建築輝映山水紋理，以超大基地及綠覆率串連水岸公園，同步國際精品飯店的宅居美學，讓回家成為美好生活的原點。

新濠從外觀到會所、從抗震結構到防疫健康，全方位規劃升級並落實到施工品質。新濠更同步全球產業ESG趨勢，於『富融H1國際經貿總部』達到美國LEED銀級取分、取得鑽石綠建築、黃金智慧標章，期許建築事業成為永續企業的表率。

新濠由衷感謝『旺旺中時房產金牌獎』的肯定，更感謝新濠買家長期以來的口碑推薦、大方介紹親朋好友一起當鄰居，給予新濠持續向前的動力。（新濠建設集團董事長蔡家福）