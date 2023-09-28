中秋連假期間，花蓮各分局將安排機動警力，在轄內重要省道實施違規超速取締，防制駕駛人因超速造成沿線交通事故。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警分局中秋連假期間，將在重要路段放置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，減緩後方車流因而堵塞的狀況。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

明天就是中秋節連續3天假期，花蓮將湧進大批返鄉及旅遊車潮，市區金三角商圈重要道路恐被擠得水泄不通，花蓮警分局將在重要路段放置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，並安排警力維持商圈沿線交通秩序，同時加強取締違規車輛，減緩後方車流因而堵塞的狀況。

花蓮市區金三商圈名產、小吃店林立，附近又有東大門夜市，但因路幅有限，無法即時消化大量車潮，每逢假日沿線總會塞車，花蓮警分局考量中秋連假縣內將湧進大量人車潮，避免塞車一掃民眾出遊興致，將規畫專案勤務，針對轄內易塞車的熱點時段、路段編排交通崗疏導，緩解市區塞車的情況。

警方表示，連假期間，將在中正路、中山路等重要路段（口）設置交通錐及連桿，禁止車輛迴轉及臨停，減少車流衝突點，並規畫警力維持市區商圈、東大門夜市、傳統市場及火車站周邊交通秩序，並加強取締違規行駛及違停車輛，以維持道路順暢。

花蓮警分局表示，如市區出現車多交通壅塞狀況時，將立即連線警廣播報「交通管制措施」、「即時交通路況」及「引導行駛替代道路」等用路資訊；若民眾欲尋找市區車位，可利用縣府「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，市區重要路口也有建置停車動態電子看板及停車場指引。

另外，連假期間，花蓮各分局也將安排機動警力，在轄內重要省道實施違規超速取締，防制駕駛人因超速造成沿線交通事故。